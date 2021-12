"Aqui é proibido máscara", diz Bolsonaro no Palácio do Planalto

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira, que "aqui é proibido máscara". A declaração, dada ao vivo nas redes sociais, ocorreu dentro do gabinete presidencial, no Palácio do Planalto, na companhia de diversos sanfoneiros e forrozeiros. É cientificamente comprovado que o uso do equipamento de proteção possui eficácia na prevenção ao coronavírus.

Minutos depois, o chefe do Executivo participou da cerimônia em comemoração ao Dia Nacional do Forró. O evento comemora também o título que o ritmo recebeu como patrimônio imaterial do Brasil pelo Iphan.

O secretário especial de Cultura, Mario Frias, disse que a tônica do governo federal para a área é "trabalhar para o povo brasileiro". "Nossa postura é para dar oportunidade para que surjam artistas como Luiz Gonzaga e Dominguinhos e tantos outros que nunca precisaram de verbas públicas para encantar nossos corações", defendeu.

Frias comentou ainda sobre a portaria editada por ele que proibiu a adoção do passaporte da vacina, documento que comprova a imunização contra a Covid-19, em projetos financiados pela Lei Rouanet. O tema polêmico foi parar no STF (Supremo Tribunal Federal) e o relator é o ministro Nunes Marques. Na época, o governo disse que iria punir quem desrespeitasse a medida.

"A nossa secretaria tem combatido esses abusos com portarias que proíbem a adoção do passaporte da vacina, garantindo assim o que está na lei, senhor presidente, a livre função dos meios culturais. E para quem me acusa de radical: a minha liberdade é inegociável. Eu sou radicalmente honesto, patriota, temente a Deus e Bolsonaro", complementou.