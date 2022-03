Argenta filia-se ao PSC para disputar ao Piratini

publicidade

Ao lado do advogado e presidente do PSC do Rio Grande do Sul, Bernardo Santoro, o empresário calçadista Roberto Argenta filiou-se nesta terça-feira ao partido para concorrer a governador do Estado nas eleições de outubro. O evento no hotel Deville, em Porto Alegre, contou com 100 empresários e entusiastas da candidatura de diferentes partidos.

Com a intenção de concorrer ao Palácio Piratini, Argenta chegou a ingressar no MDB no ano passado, mas, pouco tempo depois deixou a sigla. Desde então, vinha conversando com várias siglas para conseguir entrar na disputa.