Assembleia Legislativa do RS recebe 11 troféus por campanhas institucionais

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi a instituição que mais conquistou troféus no 3º Prêmio Camp da Democracia, premiação de marketing político e governamental. Ao todo, o Legislativo gaúcho teve 11 peças premiadas (cinco delas em primeiro lugar), nos anos de 2021 e 2022.

Os trabalhos de divulgação institucional da Casa foram executados pela Agência Moove. Receberam destaque na premição peças com temas como o combate à fome (Movimento Rio Grande Contra a Fome), combate aos feminicídio, o incentivo do voto aos 16 anos (em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral), a defesa da democracia (Vota e Confirma a Democracia, também parceria com o TRE); os 60 anos da Legalidade. O slogan “Menos Indiferença, Mais Igualdade”, que marcou a gestão do deputado Valdeci Oliveira (PT), em 2022, também foi premiado.

“É um reconhecimento muito importante ao trabalho e as iniciativas desempenhadas pelo parlamento, as quais tiveram sintonia direta com a sociedade e com questões que afetam diretamente a vida das pessoas", disse Valdeci, que elogiou ainda as equipes da Agência Moove e da comunicação da Assembleia.

O 3° Prêmio Camp distribuiu 129 troféus para empresas e profissionais, em 51 diferentes categorias, divididas em Trabalhos Eleitorais e Trabalhos Governamentais/Institucionais e Defesa de Interesse. O Camp é promovido pelo Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político.

Confira a lista de troféus da Assembleia Legislativa no 3° Camp da Democracia:

Melhor Uso de Pesquisa de Opinião (não-eleitoral)

OURO – Incentivo do voto aos 16 anos – Assembleia Legislativa do RS e Tribunal Regional Eleitoral do RS

Melhor Ação Digital para Governo, Partido ou Mandato

OURO – Incentivo do voto aos 16 anos – Assembleia Legislativa do RS e Tribunal Regional Eleitoral do RS

PRATA – Vota e Confirma a Democracia – Assembleia Legislativa do RS e Tribunal Regional Eleitoral do RS

Melhor Slogan (não-eleitoral)

PRATA – Menos Indiferença, Mais Igualdade – Assembleia Legislativa do RS

Melhor Campanha de Defesa de Interesse

OURO – Vota e Confirma a Democracia – Assembleia Legislativa do RS e Tribunal Regional Eleitoral do RS

PRATA – Rio Grande Contra a Fome – Assembleia Legislativa do RS

Melhor Logomarca (não-eleitoral)

BRONZE – 60 anos de Legalidade – Assembleia Legislativa do RS

Melhor Peça Estática (não-eleitoral)

OURO – ALRS e Sociedade Contra o Feminicídio – Assembleia Legislativa do RS

Melhor Spot de Rádio (não-eleitoral)

BRONZE – Incentivo do voto aos 16 anos – Assembleia Legislativa do RS e Tribunal Regional Eleitoral do RS

Melhor Inserção de TV (não-eleitoral)

OURO – Vota e Confirma a Democracia – Assembleia Legislativa do RS e Tribunal Regional Eleitoral do RS

PRATA – Rio Grande Contra a Fome – Assembleia Legislativa do RS