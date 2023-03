Baleia Rossi diz que MDB coloca como prioridade reeleição de Melo em Porto Alegre

publicidade

Em visita a Porto Alegre nesta quinta-feira, o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), destacou a importância do partido seguir à frente da prefeitura da capital gaúcha e chamou de "prioridade partidária" a reeleição de Sebastião Melo em 2024.

"Porto Alegre para nós é um modelo de adminsitração do MDB. Melo tem o jeito do partido, tem história no MDB. É um cara espontâneo que é liberal, mas tem uma preocupação social muito grande. Vamos colocar como prioridade a reeleição do Melo", afirmou Baleia em entrevista ao Correio do Povo na Assembleia Legislativa, após encontro com o presidente do parlamento Vilmar Zanchin.

Mas o projeto para o próximo pleito não fica só na cabeça de chapa. O dirigente emedebista enfatizou o trabalho de Ricardo Gomes (PL), vendo como natural a repetição da chapa eleita em 2020. Mais cedo, ele esteve com Melo e Nunes no Paço Municipal.

"Cada estado temos alianças partidárias. Aqui temos uma aliança mais de centro e centro-direita que se mostrou vitoriosa na última eleiçao. Portanto há sinalização positiva da manutenção", afirmou.

Baleia traçou um paralelo com São Paulo. Na capital paulista, o emedebista Ricardo Nunes, que assumiu a prefeitura após a morte de Bruno Covas (PSDB), deve disputar a eleição municipal visando permanecer no cargo com apoio desse espectro político.

Em 2020, o MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos em capitais, em um total de cinco. Além de Porto Alegre, foram eleitos emedebistas em Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Teresina (PI).

"Página virada"

O presidente do MDB trata como "página virada" os embates internos que envolveram as eleições do ano passado, onde entes do partido levantaram-se contra a decisão de apoiar Eduardo Leite (PSDB), mesmo tendo Gabriel Souza (MDB) como vice.

"Temos aqui 137 prefeitos, quase um terço dos prefeitos são do MDB. Temos o prefeito da capital, que é a grande cidade do Estado. Quando você é muito grande, tem dificuldades e debates mais calorosos. Isso aconteceu na última eleição de forma democrática, aberta e respeitosa. A força do MDB está na unidade. Se quisermos fazer qualquer tipo de imposição, o partido perde a sua característica", avalia Baleia.

Baleia veio a Capital para o lançamento do programa Educação do Futuro, da Fundação Ulysses Guimarães (FUG), presidida nacionalmente pelo deputado federal gaúcho Alceu Moreira.

O projeto, apresentado no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa do RS, na tarde desta quinta-feira, traz uma série de diretrizes para políticas públicas de gestores e lideranças do MDB na área da educação.