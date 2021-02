Bancada do PSol avalia vitória no judiciário como defesa da ciência e da informação

publicidade

Após ganhar ação judicial contra a prefeitura de Porto Alegre que impede o município de distruibuir os medicamentos do suposto "kit Covid" como tratamento precoce para a Covid-19, a bancada do PSol emitiu nota afirmando que a ação foi uma medida em defesa da ciência, da informação correta, do bem estar e da vida. "Preserva, ainda, para as doenças para as quais servem estes medicamentos, o que naturalmente também defendemos e nunca seria objeto de nossa ação", diz.

A ação foi assinada pelos vereadores Pedro Ruas, Matheus Gomes, Karen Santos e Roberto Robaina, além do ex-vereador Alex Fraga, a deputada estadual Luciana Genro, e a deputada federal e candidata à prefeitura de Porto Alegre em 2020, Fernanda Melchionna, todos do PSol.

Em suas redes sociais, os políticos se manifestaram comemorando a decisão. A deputada estadual Luciana Genro (PSol) e o vereador Roberto Robaina (Psol) citaram "vencer o bolsonarismo".

Em resposta a uma ação do PSOL, a Justiça acaba de determinar que a prefeitura de POA SUSPENDA a distribuição do "Kit Covid" enquanto não existirem evidências baseadas em pesquisas clínicas e comprovação científica da eficácia dos medicamentos para o tratamento precoce da doença — Karen Santos (@karensantospoa) February 11, 2021

O PSOL conseguiu na Justiça que não sejam mais distribuídos em Porto Alegre os medicamentos ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina e cloroquina para fins de tratamento precoce da Covid-19. #Equipe https://t.co/suomxKRsMp — Pedro Ruas (@PedroRuasPsol) February 11, 2021

VITÓRIA!

Conseguimos na justiça a proibição da distribuição do Kit-Covid em Porto Alegre. Foi uma ação movida pelos parlamentares do PSOL!

É hora de vacinação em defesa da ciência, chega de remédios ineficazes e negacionismo contra a Covid-19! ✊🏾 — Matheus Gomes (@matheuspggomes) February 11, 2021

É possível vencer o negacionismo bolsonarista! Nossa ação vitoriosa que proibiu na Justiça a distribuição do "kit covid" em Porto Alegre pode inspirar outras cidades a impedir a distribuição de medicamentos que a própria Anvisa já disse não terem eficácia contra o vírus. — Luciana Genro (@lucianagenro) February 11, 2021

Vencemos o bolsonarismo de Melo na saúde. Justiça determina o fim da distribuição de ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina e cloroquina como tratamento precoce de Covid-19. Chega de medicina ideológica. Até contra isso se tem de lutar hj em dia. — Roberto Robaina (@RobertoPSOL) February 11, 2021

