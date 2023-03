Bancada gaúcha define Carlos Gomes como novo líder no Congresso Federal

publicidade

Após oito anos sob coordenação do deputado federal Giovani Cherini (PL), a bancada gaúcha no Congresso Federal definiu um novo líder nesta terça-feira, em Brasília. Com apoio do liberal, o deputado Carlos Gomes (Republicanos), que ocupava o cargo de coordenador adjunto, será o responsável por liderar a bancada, formada por 31 deputados e três senadores, por um ano. “Missão não se pede e não se rejeita”, afirmou Gomes sobre o desafio.

A definição deu-se após um acordo entre parlamentares, que suspendeu a votação na qual, além de Gomes, o deputado Marcon (PT) disputava a função. Por essa costura, As quatro maiores bancadas farão um revezamento no posto. Após o Republicanos, a coordenação da bancada ficará com PT, PL e PP, respectivamente. Além disso, ficou decidido que as quatro maiores bancadas subsequentes ocuparão o posto de adjunto.Any Ortiz, da Federação PSDB-Cidadania, assume a função no primeiro ano da atual legislatura.

Questionado sobre coordenar os parlamentares gaúchos nas tratativas com o governo Lula (PT), ao qual sua sigla faz oposição, Carlos Gomes diz que “a eleição acabou” e que posições políticas e partidárias são reservadas ao plenário. “Enquanto bancada, não há direita, esquerda ou centro. Temos que inteirar a vontade da população e auxiliar o Estado em avanços nos aspectos econômicos e sociais. Todos receberam votos, alguns mais, outros menos, da população gaúcha e a ela devemos respostas.”

Uma das primeiras medidas de Gomes deve ser propor a criação de uma segunda coordenação adjunta, além de dois cargos de secretários, ampliando para cinco os representantes da bancada. “Precisamos melhorar o acesso das entidades, com mais canais”, explicou o deputado federal.

Visto como um “conciliador”, Carlos Gomes está em seu terceiro mandato consecutivo como deputado federal. Antes, foi deputado estadual por dois mandatos. Ele é o presidente do Republicanos no RS.