Bancada gaúcha define propostas que receberão recursos em 2024, veja a lista

publicidade

A bancada gaúcha no Congresso definiu, em votação, as 17 propostas em diversas áreas que receberão recursos do grupo de parlamentares no Orçamento-Geral da União para 2024. O próximo passo é a definição do valor a que a bancada terá direito de indicar, o que será estabelecido após a aprovação do orçamento, que deve ocorrer até novembro.

A expectativa é a de que o valor fique entre R$ 316 milhões e R$ 464 milhões. O destaque fica por conta dos R$ 100 milhões que serão encaminhados, via governo do Estado, para promover assistência social nos municípios atingidos pelas enchentes.

“Os parlamentares concentraram esforços para atender o maior número possível de entidades e segmentos, o que significa alcançar uma ampla parcela da população”, disse o coordenador da bancada gaúcha, deputado federal Carlos Gomes (Republicanos).

A seguir, a lista completa estabelecida pela bancada para o recebimento das verbas: