Bancada negra faz primeiro movimento na Assembleia Legislativa do RS

O primeiro movimento da bancada negra da Assembleia Legislativa foi o requerimento para a criação de uma comissão especial visando analisar a situação econômica da população negra do Estado. Tendo como signatários os deputados estaduais Matheus Gomes (PSol), Bruna Rodrigues (PCdoB) e Laura Sito (PT), o pedido foi protocolado no primeiro dia da nova legislatura, na última quarta-feira.

"Protocolamos de início para ter condição de instalar a comissão ainda em 2023", explica Matheus Gomes. Conforme o parlamentar, a comissão pretende criar um estudo "pioneiro" que "forneça as bases para a formulação de políticas públicas que contribuam para a superação da desigualdade econômica entre negros e brancos no RS."

Para a formação da comissão, é necessária a aprovação pelo plenário do Legislativo gaúcho. O deputado do PSol acredita que ela sairá do papel. "Em 56 legislaturas, essa é a primeira com uma bancada negra. Acredito que os colegas vão saber reconhecer a urgência em resolvermos essa questão", afirma.

Questionado dobre a importância da presença da inédita bancada, Matheus Gomes reforça a qualificação da democracia. "Mostrar que a superação da subrepresentação negra na política vai qualificar a nossa democracia e criar condições, através da ação parlamentar e da articulação com o movimento negro, de melhorar as condições da vida do conjunto da população gaúcha", analisa.