Barros rebate denúncias de Miranda e se coloca à disposição da CPI

O líder do Governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), rebateu as denúncias feitas pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) sobre seu suposto envolvimento na compra da vacina indiana Covaxin. Barros disse que as acusações de Miranda "não possuem embasamento" e voltou a se colocar à disposição da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid para prestar esclarecimentos.

Barros rebateu as declarações feitas por Miranda em entrevista ao Correio Braziliense. Conforme aponta Miranda, o nome do líder do governo na Câmara não foi citado de imediato em sua denúncia para preservar sua imagem. Barros foi apontado por Miranda na CPI como sendo o pivô das supostas irregularidades na compra do imunizante.

"A cada entrevista do deputado Luis Miranda fica evidente que as citações a meu nome não possuem embasamento", declarou o deputado no Twitter. "Reafirmo que quero transparência nesse caso e estou à disposição para esclarecimentos da CPI", reiterou Barros.

