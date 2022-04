Blinken diz que Ocidente se prepara para possibilidade de Rússia bloquear missão na Bósnia

publicidade

As potências ocidentais estão procurando alternativas para garantir uma força internacional na Bósnia se a Rússia bloquear a renovação da missão de manutenção da paz da ONU, disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken, nesta terça-feira (26).

A Rússia, aliada dos sérvio-bósnios e membro do Conselho de Segurança com poder de veto, criticou a missão da ONU no país balcânico, liderada pela União Europeia, embora tenha concordado relutantemente em novembro em estender seu mandato por um ano.

Mas, com a drástica deterioração das relações do Ocidente com Moscou devido à invasão russa da Ucrânia em fevereiro, os líderes sérvio-bósnios fortaleceram suas intenções separatistas.

"Algum tipo de força internacional com um mandato adequado é essencial para tentar manter um ambiente seguro na Bósnia-Herzegovina", disse Blinken ao Comitê de Relações Exteriores do Senado, após ser questionado sobre o assunto.

"Estamos engajados com várias partes interessadas no planejamento de contingência", acrescentou. Se o mandato não for renovado em novembro, "estamos tentando garantir que tenhamos um reforço".

A embaixada da Rússia em Sarajevo alertou no início de abril que a medida do Ocidente poderia causar "desestabilização" na Bósnia, levantando temores de que o conflito na Ucrânia pudesse se espalhar.

A declaração da Rússia veio depois que o alto representante da Bósnia-Herzegovina, Christian Schmidt, que é apoiado pelo Ocidente, mas não reconhecido por Moscou, suspendeu uma lei controversa que permitiria aos sérvios do país confiscar propriedades do Estado em seu território.

Tal medida enfraqueceria ainda mais o governo central, que é regido pelos Acordos de Dayton de 1995 negociados pelos Estados Unidos para acabar com a guerra no país e que estipulam a divisão do poder.

Os sérvios-bósnios aumentaram as ameaças de separação da Bósnia, que seu líder Milorad Dodik chama de "país impossível".

Veja Também