BM intensifica policiamento para identificar criminosos que mataram soldado em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar (BM) coordenou uma operação no fim da tarde de quinta-feira em alguns bairros de Porto Alegre. O foco foi o combate aos crimes violentos letais intencionais (CVLI) e tráfico de drogas. Participaram das ações o efetivo do 11º Batalhão de Polícia Militar (Rocam e Força Tática), Batalhão de Polícia de Choque (Patres e Companhia de Choque) e policiais militares do BOPE.

Segundo a BM, o policiamento está trabalhando para a identificação e prisão dos outros indivíduos envolvidos no roubo de veículo que vitimou o soldado Lucas Lima na última quarta-feira. Para isso, intensificou ações policiais como abordagens de pessoas e veículos em alguns pontos da Capital e região metropolitana.