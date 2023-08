Bolsonaro é internado para exames de rotina em São Paulo

publicidade

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta quarta-feira no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para a realização de exames de rotina. Segundo informações do site R7, o político irá passar por avaliações das condições clínicas, principalmente do sistema digestivo.

Conforme o R7, o ex-presidente está sob avaliação do médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo.