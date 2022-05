Bolsonaro aciona Justiça para mil convocações de agentes da PF e PRF

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) acionou, nesta segunda-feira, os Ministérios da Economia e da Justiça e Segurança Pública para alcançar a contratação de ao menos mil aprovados nos concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, categorias que são bases eleitorais do chefe do Executivo – que tentará a reeleição neste ano.

Durante conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada, Bolsonaro contou que tinha 500 vagas abertas. "Foi aprovado um PLN (Projeto de Lei do Congresso Nacional) na semana passada para 500 vagas, da PF e PRF. Não temos orçamento para este ano e não tem como formar na academia também. Gastei todo meu limite e não posso incorrer na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero ver se publica hoje", disse.

O projeto citado por Bolsonaro diz respeito ao PNL 1/2022, que abre crédito suplementar de R$ 2,5 bilhões para a recomposição de despesas com pessoal e o reforço de dotações do Plano Safra 2021/2022. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional na última quinta-feira e ainda não foi sancionada pelo presidente.

Inicialmente, o projeto tinha o valor inicial de R$ 1,7 bilhão para recompor despesas primárias obrigatórias de pessoal e encargos sociais. O governo acrescentou R$ 869 milhões para suplementar o Plano Safra, com financiamento de custeio agropecuário, comercialização de produtos e investimento rural e agroindustrial.

Depois da votação, Bolsonaro contatou o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Caio Castelliano de Vasconcelos, e perguntou qual era o máximo de vagas que poderiam ser abertas. "São 535", respondeu o secretário. Depois, o presidente ligou para o ministro Anderson Torres (Justiça).

Veja Também

"Se tu passar para mil para cada um, dá para resolver? Mil para cada lado. Então faz um aditivo aí e pede mil vagas para cada lado, tá ok, pode ser?", afirmou Bolsonaro ao telefone. "Acabei de falar com o Caio, fala você também com o Caio para resolver essa parada aí. Foi aprovado o PNL e tem como formar este ano, essa turma toda? Tem? Então tá ok, valeu", completou.

Na conversa com apoiadores, Bolsonaro criticou o ex-presidente e pré-candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Estou resolvendo a questão da PF e PRF porque são até lucrativas para nós, tá? Apreensões, combate à corrupção. Por isso que um cara de nove dedos falou que eu 'não gosto de gente, só gosto de polícia'".