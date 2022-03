Bolsonaro anda de moto aquática e reúne apoiadores em praia de SP

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro publicou, nesta terça-feira, vídeo em que aparece sendo recebido por apoiadores no litoral de São Paulo, onde passa o feriado de Carnaval. Segundo os registros, o chefe do Executivo visitou Santos e Praia Grande.

Pelas imagens, é possível ver o presidente sem máscara, assim como as dezenas de apoiadores que o cercam. Em um determinado momento, Bolsonaro pega um bebê no colo e o levanta na multidão. O presidente também tirou fotos com quem estava próximo e fez passeio de moto aquática.

Um dos assessores especiais da Presidência da República, o tenente Mosart Aragão, também compartilhou imagens do momento. "Pesquisa datapraia realizada com sucesso", escreveu nas redes sociais. "Enquanto isso, o ex-presidiário [em referência ao ex-presidente Lula] permanece entocado na moita", alfinetou em outra publicação.

Bolsonaro desembarcou no litoral paulista, comandado por seu adversário político, o governador João Doria (PSDB), no final de semana. O presidente está hospedado no Forte dos Andradas, que pertence ao Exército e abriga a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. A previsão é que o presidente retorne a Brasília na próxima quarta-feira. Não há compromissos na agenda oficial de Bolsonaro.

Mais cedo, o presidente usou as redes sociais para dizer que lamenta a invasão das tropas russas à Ucrânia e que o Brasil vai conceder vistos humanitários para ucranianos que quiserem vir para o país.

"A gente lamenta o que está ocorrendo na Ucrânia e lamenta a invasão. Assim como fizemos em setembro de 2021, por visto humanitário, nós permitimos que afegãos viessem ao Brasil. São cristãos, mulheres, crianças. Eu conversei com Carlos França [ministro das Relações Exteriores], ele disse que já ia tomar as providências [em relação ao visto humanitário aos cidadãos da Ucrânia]", disse.

