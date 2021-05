Bolsonaro anuncia recorde mensal de distribuição de vacinas contra Covid-19

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou neste sábado (22) que o país registrou recorde mensal de distribuição de vacinas contra a covid-19 neste mês de maio, com a previsão de mais de 30 milhões de doses distribuídas. "Com mais 6,1 milhões de doses que o Ministério da Saúde recebe neste sábado (22), a previsão é de mais de 30 milhões de doses distribuídas no mês de maio”, disse.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou, na sexta-feira, 6,1 milhões de doses da AstraZeneca ao PNI (Programa Nacional de Imunizações). O carregamento chega neste sábado ao centro de distribuição do ministério, informou Bolsonaro. Em nota, a fundação contou que 374 mil seguiram para o Estado do Rio de Janeiro e o restante foi enviado para o Ministério da Saúde.

Com a nova remessa, a Fiocruz atinge a marca de 41,1 milhões de doses da AstraZeneca entregues ao PNI. Deste total, 37,1 milhões foram produzidas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), no Rio de Janeiro, e 4 milhões foram importadas já prontas da Índia.

A Fundação recebe neste sábado novo lote de ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção do fármaco. Bolsonaro acrescentou que parte do insumo é uma antecipação de material que estava previsto para chegar dia 29 de maio.

A remessa, que chega da China às 17h50, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, será suficiente para produzir 12 milhões de doses. Além disso, a chegada do novo carregamento vai permitir que a fundação retome a produção da vacina na terça-feira (25), após ficar paralisada desde quinta-feria (20) por falta de insumos, o que deve impactar as entregas a partir da segunda semana de junho.