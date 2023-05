Bolsonaro chega à Agrishow junto com governador de SP, Tarcísio de Freitas

publicidade

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro chegou na manhã desta segunda-feira, 1º de maio, à principal feira de tecnologia agrícola do País, a Agrishow, realizada em Ribeirão Preto (SP). Bolsonaro entrou no evento acompanhado do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve entregar títulos de revitalização fundiária, tratores e assinar títulos de assentamento estadual.

A Agrishow é um reduto eleitoral do ex-presidente, que ainda mantém fortes ligações com o setor. A expectativa de sua presença vinha sendo amplamente divulgada no interior paulista.

VÍDEO | Chegada do Ex-presidente Jair Bolsonaro hoje (1), junto ao governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, na Agrishow, em Ribeirão Preto



A presença de Bolsonaro no evento foi motivo de atrito entre a organização da feira e membros do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a organização do evento sugeriu a ele que fosse apenas no segundo dia do evento, para evitar constrangimentos diante da presença de Bolsonaro na abertura. O gesto foi recebido no Palácio do Planalto como uma "descortesia" e como demonstração de uma priorização do ex-presidente.

Tradicionalmente, a feira recebia autoridades oficiais do governo na abertura. No começo deste mês, quando perguntada em coletiva de imprensa sobre a presença desses interlocutores, inclusive para articulação sobre crédito, a organização da feira mencionou a expectativa de presença do ministro da Agricultura ou do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

