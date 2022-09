Bolsonaro chega a Londres para funeral da rainha Elizabeth II

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou na manhã deste domingo (18) a Londres, no Reino Unido, para participar do funeral da rainha Elizabeth II. "Estamos aqui num momento de pesar, de profundo respeito pela rainha. Esse é nosso objetivo principal", disse a apoiadores que o aguardavam em frente à residência do embaixador brasileiro na capital britânica.

O presidente era esperado no local por apoiadores e aproveitou o momento para repetir o que tem falado durante a campanha à reeleição. "Essa manifestação por parte de vocês representa o que realmente acontece no Brasil, cada vez mais o Brasil mostrará para o mundo o seu valor. A nossa bandeira sempre será dessa cores aqui: verde e amarela. Nosso lema é Deus, pátria, família e liberdade", completou.

O presidente deve visitar a Câmara Ardente da rainha Elizabeth II, assinará o Livro de Condolências e gravará uma mensagem. O encontro com o rei Charles III – que assumiu o trono após o falecimento da mãe – está previsto para ocorrer durante uma recepção oferecida pelo monarca no final da tarde.

Além do presidente, também estão no Reino Unido a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia e o padre Paulo Antônio Araújo. Apesar da comitiva, apenas Bolsonaro e Michelle podem participar das celebrações oficiais.

Após o funeral, Bolsonaro seguirá para Nova York, nos Estados Unidos, no final da tarde desta segunda-feira (19), para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta terça-feira (20). Tradicionalmente, o representante do Brasil é o primeiro a discursar na cerimônia, que reúne as lideranças de 193 países.

A rainha Elizabeth II morreu no dia 8 de setembro no Palácio de Balmoral, na Escócia, onde passava férias desde julho. Ela ocupou o trono por mais de 70 anos e foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido. Aos 96 anos, Elizabeth 2ª era a monarca reinante mais velha do mundo.

Veja Também