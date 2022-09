Bolsonaro chega a Nova York para Assembleia-Geral da ONU

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) discursará nesta terça-feira (20), na abertura da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. O presidente já está na cidade onde tem como primeiro compromisso oficial encontro com o Secretário-Geral da ONU, António Guterres.

A abertura da Assembleia Geral da ONU está prevista para as 9h no horário de Nova York (10h - horário de Brasília). O Brasil é, por tradição, o primeiro país a discursar e Bolsonaro abre o evento pela quarta vez. Depois, está prevista uma reunião com o presidente equatoriano, Guillermo Lasso, eleito em 2021.

Bolsonaro foi uma das autoridades presentes na cerimônia de posse, além do rei da Espanha, Felipe VI, os governantes do Haiti, Jovenel Moise, e da República Dominicana, Luis Abinader.

No período da tarde, o presidente participa de uma videoconferência com empresários do setor de supermercado e retorna às 17h para Brasília.

