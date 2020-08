Bolsonaro critica estratégia do RS de restringir atividades: "Complicou a economia"

publicidade

Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro criticou nessa quinta a estratégia adotada pelo Rio Grande do Sul no combate ao coronavírus. Ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o presidente aludiu ao fato do Estado ter ficado fechado por um longo período, o que, segundo ele, “complicou a economia do Rio Grande do Sul”.

Bolsonaro manteve o discurso de criticar a postura de governadores e prefeitos de seguir com medidas de distanciamento social durante a pandemia e restringir as atividades econômicas. “Na região do Rio Grande do Sul, agora que o vírus está batendo lá. Ficou quadro meses fechado e vai ficar mais quatro meses? Já complicou a economia toda do RS. Ouvi um áudio que muitos prefeitos querem abrir e o governador não quer”, disse Bolsonaro.

O presidente lembrou também que esteve na semana passada em Bagé para entregar mais de mil moradias do Minha Casa, Minha Vida, e confirmou a possibilidade do uso do Exército para terminar a obra de uma represa na cidade.