Bolsonaro critica fala de Biden sobre Amazônia e lamenta 'desastrosa e gratuita ameaça' ao Brasil

O presidente Jair Bolsonaro lamentou, nesta quarta-feira, a "desastrosa e gratuita ameaça" declaração feita pelo candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, para que o Brasil freie o desmatamento na Amazônia. "Custo entender, como chefe de Estado que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos, depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração. Lamentável, Sr. Joe Biden, sob todos os aspectos, lamentável", escreveu no Twitter.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 30, 2020

Na noite de terça-feira, no primeiro debate entre candidatos à Presidência dos EUA, o democrata tocou em um dos pontos centrais de seu plano de governo, a questão climática. "A Floresta Amazônica no Brasil está sendo destruída, arrancada. Mais gás carbônico é absorvido ali do que todo carbono emitido pelos EUA. Eu tentarei ter a certeza de fazer com que os países ao redor do mundo levantem US$ 20 bilhões e digam (ao Brasil): "Aqui estão US$ 20 bilhões, pare de devastar a floresta. Se você não parar, vai enfrentar consequências econômicas significativas", afirmou.