Bolsonaro dá entrada no Hospital das Forças Armadas após sentir indisposição no Planalto

O presidente Jair Bolsonaro deu entrada no HFA (Hospital das Forças Armadas) na noite desta segunda-feira, após se sentir indisposto no Palácio do Planalto. Inicialmente, o chefe do Executivo foi atendido por médicos da equipe presidencial e em seguida foi levado a unidade de saúde para a realização de exames.

A informação foi confirmada pelo R7 junto ao deputado Marcos Pereira (Republicanos) e ao general Heleno, do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). Em janeiro deste ano, o presidente foi internado em razão da suspeita de obstrução intestinal, em consequência da facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018.

Ele estava em Santa Catarina e precisou ser deslocado para São Paulo em um avião da (FAB) Força Aérea Brasileira. Na ocasião, ocorreu a suspeita de que ele precisaria passar por uma nova cirurgia, mas após uma semana internado, a equipe médica decidiu autorizar a alta sem a necessidade da intervenção.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que participa do evento de filiação do Republicanos, em Brasília, afirmou que o marido "está bem" e foi realizar um exame.

