Bolsonaro diz que filiação ao PL ainda não está fechada

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, neste domingo, nos Emirados Árabes Unidos, que a negociação para sua ida ao PL para disputar as eleições de 2022 ainda não está totalmente fechada. O chefe do Executivo pede o cumprimento de algumas exigências que ainda não foram atendidas.

O chefe do Executivo quer que a sigla abra mão de qualquer coligação com o PT nos estados. Ele também critica qualquer tipo de atuação eleitoral conjunta com partidos de esquerda. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já divulgou que a filiação do presidente ocorre no dia 22 deste mês.

No entanto, Bolsonaro não deu certeza sobre a data. Ele quer, por exemplo, que não ocorra coligação com o PT, PDT e Psol nos estados do Piauí, Bahia e Pernambuco. "Só vale depois que eu assinar embaixo. Enquanto não assinar não vale", disse ele. "Quer saber a data da criança se eu nem casei ainda. Que data vai nascer a criança. Tem muita coisa a conversar com o Valdemar", completou.

As declarações foram confirmadas também pelo filho dele, senador Flavio Bolsonaro (Patriotas-RJ), em entrevista exclusiva ao blog. O presidente está em viagem oficial aos Emirados Árabes realizando acordos de cooperação e parcerias comerciais.

No PL, as articulações estão avançadas. A sigla está disposta a abrir mão de alguns parlamentares e modificar sua estrutura para ser a casa política do presidente nas eleições que ocorrem em menos de um ano.

