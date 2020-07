Bolsonaro diz que novo teste deu negativo para coronavírus

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro postou em redes sociais neste sábado que novo exame deu negativo para Covid-19. "RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo. Bom dia a Todos", escreveu o presidente.

Diagnosticado no dia 7 de julho com a Covid-19, Bolsonaro havia feito outro exame na última terça-feira. O resultado, que foi divulgado na quarta-feira, havia sido positivo. O segundo teste foi feito no dia 15 de julho e o terceiro, no último sábado . Ambos resultados foram positivos.

Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social, Bolsonaro segue com "boa evolução de saúde".