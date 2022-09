Bolsonaro estará no Rio Grande do Sul nesta sexta e sábado

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) estará no Rio Grande do Sul nesta sexta e sábado, onde cumprirá agenda em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, e em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. A última vez que o presidente esteve no Estado foi em maio deste ano, quando participou da Fenasoja, em Santa Rosa, interior do RS, outro evento ligado ao setor agropecuário.

O presidente desembarcará na base aérea de Canoas, que fica próximo a Esteio. Na Expointer, Bolsonaro participará da abertura oficial da 45ª edição da Expointer, às 10h, onde acompanhará o Desfile dos Animais Grandes Campeões, que ocorrerá na Pista Central do Parque de Exposições Assis Brasil. Em seguida, ele deverá caminhar pelo parque, ao lado de apoiadores e produtores rurais, e, após, participar de almoço com integrantes da Farsul. Bolsonaro esteve na Expointer no ano passado.

A expectativa é que durante a sua permanência na feira ele ainda receba uma homenagem de uma federação. Após, Bolsonaro retornará à base área de Canoas, onde descansará no restante da tarde. À noite a previsão é que participe de um jantar reservado em Porto Alegre, segundo o deputado federal Bibo Nunes (PL).

No sábado, a previsão é que Bolsonaro, que é candidato à reeleição, participe de um evento destinado às mulheres nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, onde deverá estar acompanhado da primeira-dama, Michelle, e da ex-ministra Damares Alves, que atualmente concorre ao Senado pelo Distrito Federal, e Denise Lorenzoni, esposa de Onyx Lorenzoni (PL), candidato ao governo do Rio Grande do Sul. O evento “Mulheres pela Vida e pela Família”, deverá reunir mais de seis mil mulheres. O ato busca apoiar a reeleição de Bolsonaro à presidência da República e a candidatura de Onyx. Após, o presidente e a primeira dama seguirão para Brasília.

Candidato do Novo também estará no Estado

Outro presidenciável que estará no Estado neste final de semana é Felipe D’Avila. O candidato do Novo à presidência da República chega ao Rio Grande do Sul no sábado para acompanhar o lançamento de candidaturas de proporcionais do partido em Santa Cruz do Sul (RS) e em Porto Alegre. No domingo, estará na Expointer e, após, almoçará com apoiadores no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Estância da Azenha, em Porto Alegre. Ele deverá ainda passear pela Orla do Guaíba antes de retornar a São Paulo.