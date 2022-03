Bolsonaro indica deputado do PSC como vice-líder na Câmara

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro indicou, nesta quarta-feira (23), o deputado federal Aluisio Mendes (PSC-MA) para exercer a função de vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. A mensagem foi enviada pelo presidente à Casa e publicada no Diário Oficial da União. O parlamentar do Maranhão assumirá a função antes ocupada pelo deputado André Ferreira (PSC-PE).

Com a mudança, são vice-líderes do governo os deputados federais Nivaldo Albuquerque (PTB-AL), José Medeiros (Pode-MT), Evair de Melo (PP-ES), Giovani Cherini (PL-RS), Joaquim Passarinho (PSD-PA), Greyce Elias (Avante-MG), Lucio Mosquini (MDB-RO), Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE), Marreca Filho (Patriota-MA), Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM), Carla Dickson (PROS-RN), Sanderson (PSL-RS) e Jose Mario Schreiner (DEM-GO). A posição de líder, por sua vez, é ocupada por Ricardo Barros (PP-PR).

Bolsonaro está sem liderança no Senado desde dezembro de 2021. O último ocupante da função foi o senador Fernando Bezerra (MDB-PE), que deixou o posto após perder a disputa por uma vaga ao TCU (Tribunal de Contas da União). O parlamentar não teve apoio do próprio governo e levou apenas sete votos, enquanto o vencedor, Antonio Anastasia (PSD-MG), teve 52.

Depois, o Palácio do Planalto convidou o senador Alexandre Silveira (PSD-MG), que assumiu a vaga deixada por Anastasia no Senado. No entanto, o político recusou o convite. A vaga, agora, está entre Marcos Rogério (PL-RO) e Eduardo Gomes (MDB-TO).

Quem tem feito o papel de líder do governo na Casa é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 do presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira (15), inclusive, ele foi o responsável por orientar a bancada governista a se posicionar como quisesse durante a votação da Lei Paulo Gustavo, que libera R$ 3,86 bilhões do Fundo Nacional de Cultura para fomento do setor. O governo era contra a proposta.