Bolsonaro promete visitar áreas afetadas pela chuva em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) solidarizou-se, nesta segunda-feira (31), com as vítimas das fortes chuvas que atingem cidades do estado de São Paulo e disse que "está quase tudo certo" para sobrevoar os municípios atingidos na próxima terça-feira (1º).

"Nosso secretário já está na região. Conversei duas vezes com Rogério Marinho [ministro do Desenvolvimento Regional] e está quase tudo certo para amanhã acompanharmos o que aconteceu", disse o presidente, em entrevista exclusiva à Record TV.

Bolsonaro destacou que as prefeituras atingidas podem decretar estado de calamidade e, assim, pedir ao Ministério do Desenvolvimento Regional a liberação de recursos e de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Questionado se iria colaborar com o estado, comandado por João Doria, um de seus inimigos políticos, Bolsonaro disse que sim. "Todos que quiserem colaborar, estamos à disposição. É o nosso dever colaborar com qualquer cidadão brasileiro em qualquer parte do nosso território. Sabemos que tem algo irreparável, que tem mortes, mas o Brasil está fazendo sua parte", argumentou.

O número de mortos pelas chuvas que atingiram o estado já ultrapassa 20 e há cerca de 660 desabrigados ou desalojados. O governador João Doria (PSDB) sobrevoou no último domingo (30) as regiões castigadas pelas chuvas em Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, e anunciou a liberação imediata de R$ 15 milhões para um total de dez cidades.

O anúncio da visita ao local atingido ocorre após Bolsonaro ser duramente criticado por não ter visitado a Bahia nem Minas Gerais, estados que também foram castigados pelas fortes chuvas no fim do ano. Na ocasião, o mandatário tirou férias e foi para a praia.