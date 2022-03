Bolsonaro receberá brasileiros resgatados na Ucrânia

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro estará na Base Aérea de Brasília nesta quinta-feira no momento do pouso para recepcionar um grupo de pessoas que fugiu da Ucrânia em virtude do ataque da Rússia.

O grupo é composto por 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano, além de 14 crianças. Virão também a bordo do avião da FAB 8 cachorros e 2 gatos. O voo deve chegar por volta das 12h. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, acompanha a missão de resgate.

Bolsonaro conversou com os brasileiros por videochamada na quarta-feira (9) antes de o grupo embarcar de Varsóvia, na Polônia, para o Brasil. Durante o diálogo, o presidente disse que lamenta a situação no leste da Europa, mas frisou que não pode interferir no conflito.

