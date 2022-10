Bolsonaro repudia ataques de Roberto Jefferson à Cármen Lúcia e tiros de ex-deputado contra a PF

publicidade

Após a troca de tiros durante a operação da Polícia Federal na casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), no Rio de Janeiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro repudiou a ação de Jefferson e informou que vai enviar o ministro da Justiça ao Rio de Janeiro.

Anderson Torres deve acompanhar a situação no local neste domingo (23). Bolsonaro também criticou os ataques do ex-parlamentar à ministra Cármen Lúcia, numa publicação em uma rede social. Veja abaixo:

- Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 23, 2022

Roberto Jefferson, que está preso em prisão domiciliar no Rio de Janeiro, resiste a una nova prisão, que seria convertida em regime fechado, nesta domingo (23).

Em uma gravação (veja no vídeo abaixo), Roberto Jefferson filma o circuito de câmeras do imóvel que mostra um carro da Polícia Federal e afirma que revidou os tiros dos agentes. "Estou dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar, vai piorar muito, mas eu não me entrego. Chega de abrir mão da minha liberdade em favor da tirania. Não faço mais isso. Chega", afirma o ex-parlamentar.

"Vou cair de pé, como homem que sou. Sou líder. O líder não é só de palavra, dá o exemplo. O Brasil chegou no limite da tirania. Esses caras tiranizaram a gente. Xandão [Alexande de Moraes], Cármen Lucia, [Edson] Fachin. Está aqui a minha mulher, em desespero, em prantos", complementa.

Em outro vídeo (veja abaixo), Jefferson pede perdão e critica as decisões judicais do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. "Quero dizer aos meus irmãos, peço perdão, mas a polícia cumpre todas as ordens judiciais de Alexandre de Moraes. Não dá mais. Reagi, não vou me entregar, só saio daqui morto. Chega, cansei de ser humilhado", afirma.

Prisão

Jefferson foi preso em agosto de 2021 por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, devido a uma série de ataques e ofensas nas redes sociais ao Supremo e aos ministros da corte, além de calúnia, homofobia e incitação a dano ao patrimônio público.