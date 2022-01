Bolsonaro revoga decretos de luto feitos por ex-presidentes

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro revogou ao menos 20 decretos de luto editados por ex-chefes do Executivo. A revogação foi feita em 26 de novembro de 2020 e inclui decretos feitos por Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as mortes, estão políticos, personalidades da mídia, do segmento evangélico e juristas.

Bolsonaro, por sua vez, editou recentemente um decreto de luto de um dia pela morte do guru bolsonarista Olavo de Carvalho. Ex-ministros do atual governo, como Abraham Weintraub (Educação) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores), além de um dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), foram alunos de Carvalho.

O mandatário foi alvo de críticas pelo decreto da morte de Carvalho, uma vez que não fez o mesmo com outras personalidades brasileiras, como Marília Mendonça e Elsa Soares, nem com as vítimas da pandemia de Covid-19, que já somam mais de 624 mil mortes.

Procurada, a Secretaria-Geral da Presidência da República não explicou o motivo da revogação dos decretos editados por ex-presidentes.

Saiba quais foram os decretos de luto revogados por Bolsonaro:

- 14 de outubro de 1992 morte do conselheiro da República Severo Fagundes Gomes - decreto fora editado por Itamar Franco;

- 13 de novembro de 1992: morte do doutor João Leitão de Abreu - decreto fora editado por Itamar Franco;

- 5 de agosto de 1993: morte do rei Balduíno I, do reino da Bélgica - decreto fora editado por Itamar Franco;

- 18 de setembro de 1995: morte de Antônio Marques da Silva Mariz - decreto fora editado por Marco Maciel (ex-vice-presidente);

- 6 de novembro de 1995 pela morte do ex-primeiro-ministro de Israel Yitzhak Rabin - decreto fora editado por Luís Eduardo (área do Itamaraty);

- 18 de fevereiro de 1997: morte do ex-senador Darcy Ribeiro - decreto fora editado por FHC;

- 4 de junho de 1997: morte de Pio Gianotti – decreto fora editado por FHC;

- 20 de abril de 1998: morte do ex-ministro das Comunicações Sergio Roberto Viera da Motta - decreto fora editado por FHC;

- 22 de abril de 1998: morte do ex-líder do governo na Câmara e ex-presidente da Câmara Luis Eduardo Maron de Magalhães - decreto fora editado por Marco Maciel;

- 16 de julho de 1999: morte do ex-ministro do Trabalho e Previdência Social André Franco Montoro - decreto fora editado por FHC;

- 30 de agosto de 1999: morte do ex-arcebispo de Olinda e Recife dom Helder Pessoa Câmara - decreto fora editado por FHC;

- 16 de julho de 2000: morte do ex-governador de Pernambuco Alexandre Jose Barbosa Lima Sobrinho - decreto fora editado por FHC;

- 10 de outubro de 2001: morte de ex-ministro de estado e Roberto de Oliveira Campos - decreto fora editado por FHC;

- 6 de agosto de 2003: morte do ex-jornalista Roberto Marinho - decreto fora editado por Lula;

- 19 de agosto de 2003 pela morte do ex-secretário-geral das Nações Unidas para o Iraque Sérgio Vieira de Mello - decreto fora editado por Lula;

- 20 de novembro de 2004: morte do ex-economista Celso Monteiro Furtado - decreto fora editado por Lula;

- 13 de agosto de 2005: morte do ex-deputado federal e ex-governador do Pernambuco Miguel Arraes de Alencar - decreto fora editado por Lula;

- 2 de outubro de 2006: morte das vítimas do acidente aéreo da Gol rota Manaus-Brasília - decreto fora editado por Lula;

- 30 de abril de 2007: morte do ex-jornalista Octavio Frias de Oliveira - decreto fora editado por Lula;

- 17 de julho de 2007: morte das vítimas do acidente aéreo da Tam, rota Porto Alegre-São Paulo - decreto fora editado por Lula;

- 20 de julho de 2007: morte do ex-senador e ex-deputado federal Antônio Carlos Magalhães e dos ex-deputados Júlio Cesar Redecker e Nélio Silveira Dias - decreto fora editado por Lula;

- 11 de setembro de 2007: morte do ex-governador de Roraima Ottomar de Souza Pinto - decreto fora editado por Lula;

- 1 de setembro de 2009: morte do ex-ministro do STF Carlos Alberto Menezes - decreto fora editado por Lula.