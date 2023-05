Bolsonaro transferiu US$ 135 mil para conta nos EUA por "medo" do governo Lula, dizem advogados

publicidade

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) transferiu cerca de US$ 135 mil (aproximadamente R$ 660 mil) de contas bancárias do Brasil para os Estados Unidos. De acordo com a defesa, a transferência ocorreu por medo de o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cometer erros na condução econômica do país. As informações foram divulgadas em entrevista coletiva na noite desta segunda-feira, em Brasília.

"Ele acredita que o atual governo não vai conduzir efetivamente a economia. A melhor poupança seria tirar dinheiro do Brasil e levar para os EUA", afirmou um dos advogados de Bolsonaro, Marcelo Bessa. A conta foi aberta em dezembro de 2022.

A transferência dos valores, segundo a defesa, foi feita com conhecimento do Banco Central. "Foram obedecidos todos os marcos legais. A conta foi devidamente registrada e declarada no Banco Central. Ele mandou quase todos os recursos que tinha em poupança para os EUA", completou Bessa.

A nova poupança de Bolsonaro foi aberta no Banco do Brasil nos Estados Unidos. De lá para cá, os valores nunca foram movimentados, segundo a defesa do ex-presidente.

Os advogados de Bolsonaro reuniram a imprensa para prestar esclarecimentos sobre os depósitos em dinheiro feitos para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pelo ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid, que está preso desde 3 de maio.

