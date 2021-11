Bolsonaro vai fazer passeio de moto no Catar

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro vai fazer um passeio de moto em Doha, no Catar. O trajeto não foi divulgado, mas o presidente vai fazer o passeio depois da agenda oficial.

No país do Oriente Médio, Bolsonaro terá encontro com o emir Tamim Bin Hamad Al-Thani, governante máximo da monarquia do Catar. O presidente também irá ao estádio Lusail, construído para a Copa de 2022.

Com relação ao passeio de moto, o presidente brincou com jornalistas agora há pouco no Bahrein e disse: “Avisa à imprensa brasileira que amanhã eu vou andar de moto no Catar”.

Alguns jornalistas acharam que se tratava apenas de uma brincadeira, mas o blog do Nolasco apurou que o passeio, que não estava previsto na agenda oficial, agora está previsto para esta quarta-feira.

