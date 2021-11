Bolsonaro vai inaugurar Embaixada do Brasil no Bahrein nesta terça

publicidade

Em mais uma etapa da viagem aos países árabes, o presidente Jair Bolsonaro embarca para o Bahrein nesta terça-feira, onde irá inaugurar a Embaixada do Brasil na capital, Manama.

O Brasil tem relação diplomática com o Bahrein desde 1974, mas até agora o Brasil era representado no país pela Embaixada do Brasil no Kuwait. O decreto para a criação da embaixada no Bahrein foi assinado por Bolsonaro em outubro.

A agenda do presidente no Bahrein prevê ainda um encontro entre as famílias do presidente Bolsonaro e do rei Hamad bin Isa Al Khalifa, uma cerimônia de assinatura de atos, uma cerimônia de encerramento de um seminário da Câmara de Comércio Árabe-brasileira e um jantar.

Na quarta-feira (17), Bolsonaro seguirá para Doha, no Catar.

Veja abaixo agenda prévia do presidente no Bahrein:

- Cerimônia de abertura da embaixada do Brasil no Bahrein



- Encontro das famílias do presidente Bolsonaro e do rei Hamad bin Isa Al Khalifa



- Cerimônia de troca de atos internacionais. Atos a serem assinados: Acordo Brasil-Bahrein sobre a Isenção da Exigência de Visto para Passaportes Diplomáticos, Especiais e Oficiais; Memorando de Cooperação Esportiva; Memorando de Entendimento entre o Instituto Rio Branco/MRE e a Academia Diplomática Mohammed bin Mubarak al Khalifa do Bahrein para a Cooperação Mútua no Treinamento de Diplomatas; Memorando de Entendimento entre o BC-Brasil e o BC-Bahrein sobre Cooperação na Área de Supervisão e Resolução de Instituições Autorizadas.



- Cerimônia de encerramento do Seminário Empresarial da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira}



- Visita ao Bahrein Economic Development Board (EDB)



- Sessão especial e jantar no Centro Global Rei Hamad para a Coexistência Pacífica