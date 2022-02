Bolsonaro visita obras no Rio Grande do Norte nesta quarta

publicidade

Em viagem pela região Nordeste para uma série de visitas ao projeto de transposição do rio São Francisco, o presidente Jair Bolsonaro está no Rio Grande do Norte nesta quarta-feira. Na programação há uma motociata de 14 quilômetros em Caiacó.

Após o passeio de moto, Bolsonaro embarca de helicóptero para Jucuruti, no centro-sul do estado, onde visita a Barragem de Oiticica. O empreendimento é a porta de entrada das águas do São Francisco no Rio Grande do Norte.

Está programada também a assinatura da ordem de serviço para a segunda etapa de obra de pavimentação na cidade de Jucurutu, para interligar a sede do município ao distrito de Serra de João do Vale.

O embarque de retorno de Bolsonaro a Brasília (DF) está previsto para às 14h50min de Piranhas (PE). O presidente passou pelos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Na terça-feira, Bolsonaro visitou uma estação e acompanhou o acionamento das bombas da EB1, em Salgueiro (PE). Depois, participou da inauguração do Núcleo de Controle Operacional da transposição do rio São Francisco.