Braço direito de Eduardo Leite se filia ao PSD

Braço direito do governador Eduardo Leite (PSDB), o secretário estadual Agostinho Meirelles assinou na noite desta quarta-feira ficha de filiação junto ao Partido Social Democrático (PSD), em solenidade realizada na sede do partido em Canoas, na Região Metropolitana. Meirelles, que comanda a secretaria estadual de Apoio à Gestão Administrativa e Política, é considerado um dos principais articuladores políticos do governador. A filiação ocorre no momento em que é dada como certa a entrada de Leite no PSD para disputar a presidência da República.

Ele disse que tem um histórico longo de parcerias e amizades dentro do partido, fatores que também motivaram a se filiar ao PSD. “Eu estava há quase um ano sem partido. Hoje, me sinto muito à vontade em vir para o PSD, pois sei que é um partido que vai apoiar o governador. Tem uma visão parecida com seu método de trabalho, com a condução política e com a questão de enxergar a todos.”

O secretário estadual disse que sua filiação não está relacionada às eleições presidenciais. “Esta é uma decisão solitária do governador. Uma decisão pessoal.” Em clima amistoso e um ambiente de total descontração, Meirelles demonstrou satisfação ao lodo dos novos colegas de partido.

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, que lidera a comissão eleitoral do PSD no Estado, enfatizou na coletiva de imprensa - ao lado da presidente do PSD do RS, Leticia Vargas – que considera Meirelles um grande articulador político. “Estamos muito felizes, sem dúvida. É uma honra colocar mais energia neste projeto. Somando mais uma grande liderança ao movimento. Um novo filiado, novos desafios. Agostinho é uma grande militância", pontuou.

Ele também ressaltou o desejo do partido em relação ao governador. "Termos o Eduardo Leite como nosso candidato a presidente (da República) é o nosso desejo. Já fizemos nosso convite. É um passo importante e desafiador. Agora é esperar.”

Letícia Vargas, por sua vez, disse que a vinda de Agostinho para o PSD fortalece o partido no Estado. “Estamos felizes com a construção, movimentação e o comprometimento do projeto de futuro.” Outros dois secretários estaduais também deverão confirmar filiação no PSD já nos primeiros dias do mês de março. Porém, os nomes foram mantidos em sigilo pelo prefeito Jairo Jorge, que confirmou a informação.

Mesmo diante da negativa do braço direito, o governador Eduardo Leite deve tomar o mesmo rumo. Na semana passada, Leite sinalizou que deve renunciar ao cargo de governador no final de março - uma exigência legal para que possa concorrer ao Palácio do Planalto. Da mesma forma, a saída do PSDB vem sendo avaliada por ele desde o fim de novembro, quando perdeu as prévias para o governador de São Paulo, João Doria, escolhido como pré-candidato da legenda para a disputa. Confirmada a migração para o PSD, Eduardo Leite ganha uma candidatura presidencial e visibilidade nacional.