Brasília, Rio e Recife têm manifestações contra Bolsonaro neste sábado

publicidade

Várias cidades do País devem ter manifestações contra o governo Bolsonaro, pela aceleração da vacina, por auxílio emergencial e por emprego neste sábado. Em Brasília, Rio, Recife (PE), Belém (PA), São Luís (MA), Florianópolis (SC), Campina Grande (PB) e no interior de São Paulo, em Campinas e em Limeira, os protestos já começaram.

Estudantes, movimentos políticos, sociais, religiosos e sociedade civil participam dos atos. Em Recife, o ponto de encontro é a Praça Derby, na região central. Já em Brasília, o protesto está na Esplanada dos Ministérios. O grupo se concentrou, por volta das 9h, na altura do Museu Nacional da República, e depois desceu pela Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional.

No Rio de Janeiro, os protestos acontecem na região central, com pedidos de "vacina no braço e comida no prato". Em Campinas (SP), manifestantes fazem uma passeata pela Avenida Francisco Glicério. Em Florianópolis (SC) e em outras cidades do Estado, como Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, Itajaí, Chapecó e Criciúma, os protestos já começaram, em algumas cidades apenas na forma de carreatas.

Na capital do Maranhão, São Luís, os protestos começaram na Praça Deodoro e seguem até a Praça Maria Aragão.

Veja Também