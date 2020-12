Câmara de Porto Alegre aprova pacote contra a corrupção

publicidade

A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta segunda-feira o projeto que prevê maior rigor nas contratações da prefeitura. De autoria do vereador Ramiro Rosário (PSDB), a proposta foi denominada como 'pacote contra a corrupção'.

Segundo o autor, o projeto prevê a modernização da fiscalização e da gestão de contratos de obras e serviços na prefeitura. Ramiro Rosário também destacou que a proposta foi resultado da experiência na administração pública. Ele foi secretário municipal de Serviços Urbanos na atual gestão municipal. “O pacote é fruto da experiência no combate à corrupção em órgãos como o extinto DEP, na Secretaria de Serviços Urbanos. Reúne o que há de mais moderno em gestão de contratos no país.”

A partir da experiência na prefeitura, ele destacou a necessidade de que haja a figura de um Gestor de Contratos. "Esse servidor seria responsável por monitorar a totalidade dos contratos do órgão e ser proativo na solução de problemas e entraves que somente a burocracia descoordenada pode trazer".

A íntegra do texto pode ser acessada aqui. Com a aprovação, o projeto agora depende da sanção do prefeito.