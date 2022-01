Câmara de Porto Alegre registra casos de Covid-19

publicidade

Mesmo sem divulgar números oficiais, a Câmara de Porto Alegre registrou uma série de casos de Covid-19 entre os funcionários. A fim de evitar que os números aumentem, o presidente da Casa, Idenir Cecchim (MDB), autorizou a compra de testes para aqueles que tiveram contato com os infectados. "Não é um surto desenfreado, é a média do que está acontecendo na cidade", disse. Mais cedo, ele se reuniu com ambulatório para avaliar a situação.

Em recesso, a Câmara está com a movimentação reduzida e, segundo o presidente, a circulação é mínima. Porém, nesta terça-feira pela manhã, uma audiência pública promovida pelo vereador Alexandre Bobadra (PSL), lotou o plenário e reuniu centenas de servidores penitenciários, apesar de as regras preverem ocupação de 50%. No ato, os trabalhadores decretaram "estado de greve" e encaminharam uma série de reivindicações ao governo.

Diferente da prefeitura de Porto Alegre, a Casa não deverá retomar o sistema de trabalho remoto, a não ser que necessário, assegura o presidente. As medidas de segurança recomendadas seguem as mesmas: o uso de máscaras, álcool gel, distanciamento e evitar aglomerações.

*Sob supervisão de Mauren Xavier