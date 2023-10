Câmara de Porto Alegre terá comissão especial para tratar sobre concessão do Dmae​

publicidade

Com 20 votos favoráveis, dez contrários e uma abstenção, foi aprovada nesta segunda-feira, na Câmara de Porto Alegre, a criação de uma comissão especial para tratar do projeto do Executivo que visa conceder parte do Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae) à iniciativa privada.

A proposição da comissão foi do vereador Mauro Pinheiro (PL). Segundo Mauro, a ideia do grupo é "fazer o debate sobre o tema para ter base na hora de votar". Doze membros integrarão a comissão, com a proporcionalidade partidária indicada pela presidência da Casa.

Além do vereador independente Airto Ferronato (PSB), todos os vereadores da oposição votaram contra a proposta, à exceção do suplente Adeli Sell (PT), que se absteve.

O governo municipal pretendia enviar no início deste semestre a proposta para a Câmara.

Porém, segundo o prefeito Sebastião Melo (MDB), o projeto estava "bem azeitado", mas com a divulgação do novo Censo acabou por impactar o texto. Assim, foi necessário retomar os estudos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável pelo detalhamento do modelo.



*Sob supervisão de Mauren Xavier