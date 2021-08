Câmara de Porto Alegre votará desestatização da Carris em setembro

publicidade

A Câmara de Porto Alegre deverá votar o projeto de desestatização da Carris ainda em setembro. Segundo o líder do governo, Idenir Cecchim (MDB), as discussões sobre do texto devem iniciar após feriado de 7 de Setembro, mas o projeto “certamente” será votado até o fim do mês.

O assunto vem sendo a principal pauta de discussão do Executivo dentro da Câmara e, por estar pronto para ser incluso na ordem do dia, pode ser votado a qualquer momento. A definição depende apenas das condições e dos votos.

Com a decisão do prefeito Sebastião Melo (MDB) de não retirar o texto da Casa, os funcionários da empresa podem entrar em greve na próxima próxima quinta-feira. A paralisação só não acontece se o governo municipal voltar atrás e retirá-lo de discussão.

A categoria pede o prazo de seis meses para a elaboração de uma solução financeira antes da opção que poderá autorizar o Executivo a optar pela privatização ou mesmo a extinção da empresa, que atua há 149 anos em Porto Alegre.

*Supervisão Mauren Xavier