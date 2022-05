Câmara discute aumento de pena para crimes contra idosos

publicidade

A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que altera o Estatuto do Idoso, aumentando a punição prevista para os crimes de negligência e de apropriação indevida de bens quando praticados contra pessoas com 60 anos ou mais. Na última quarta-feira, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou a proposta, que segue agora para o plenário da Casa.

A maior mudança está relacionada com a apropriação ou o desvio de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso. Atualmente, a pena prevista é de quatro anos de reclusão mais pagamento de multa. Com as alterações, a punição passa a prever prisão por período de três a dez anos.

Em casos de negligência, a proposta eleva para dois meses a dois anos de detenção e multa a pena para quem colocar em perigo a integridade ou saúde física ou psíquica do idoso. A punição é prevista também para quem submeter a vítima a condições desumanas ou degradantes ou levar o idoso a realizar trabalho excessivo ou inadequado.

