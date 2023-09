Câmara dos Deputados aprova audiência pública sobre prejuízos das enchentes no RS

publicidade

A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade a realização de audiência pública emergencial para tratar dos prejuízos e consequências das enchentes que atingem o RS. A proposta teve a autoria do deputado federal gaúcho Marcel Van Hattem (Novo) e foi apreciada na manhã desta quarta-feira.

Van Hattem esteve nos municípios de Lajeado, Encantado e Muçum na terça-feira e relatou ter visto a devastação e "um cenário que se assemelha a cidades arrasadas por uma guerra". "As pessoas perderam tudo e, pior, muitas não tem nem por onde começar, pois não tem os recursos para recomeçarem. O parlamento precisa estar presente e ajudar no que for possível para que possamos aliviar essa dor e sofrimento que hoje se encontra o Rio Grande do Sul", disse.

A data da audiência ainda será definida, no entanto o deputado gaúcho solicitou à presidência da Comissão de Agricultura que esta ocorra em no máximo duas semanas, em razão da urgência de se encontrar soluções para a reconstrução dos municípios atingidos.

O deputado gaúcho também está propondo para outras comissões da Câmara dos Deputados que participem da audiência, para que ela possa ser feita em conjunto, fortalecendo ainda mais esse trabalho.

Representantes dos governos federal, estadual, Defesa Civil, do Serviço Geológico do Brasil e prefeitos dos municípios atingidos como Amilton Fontana, de Roca Sales, e Mateus Trojan, de Muçum, estão entre as autoridades a serem convidados para a audiência.

Há ainda a expectativa da realização de uma visita técnica com deputados federais para que estes possam conhecer in loco a situação e achar todos os meios possíveis para que se possa superar esse momento tão desafiador.