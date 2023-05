Câmara Legislativa altera convocação de generais para CPI do 8 de Janeiro

publicidade

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa aprovou nesta quinta-feira (11) a alteração da convocação dos três generais para convite: Augusto Heleno, Gonçalves Dias e Gustavo Henrique Dutra. Na prática, isso significa que os militares não são mais obrigados a comparecer, uma vez que apenas a presença mediante convocação é obrigatória.

"Recebemos uma delegação de militares, encaminhados pelo comandante do Exército brasileiro, onde ele pediu, se fosse possível, que nós transformássemos as convocações de três generais em convites e aí ele garantiria a presença desses generais, uma vez sendo convidados", disse o presidente da CPI, o deputado Chico Vigilante (PT).

No dia 19 de março o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), cancelou sua ida à Comissão, alegando ter sido orientado a não comparecer à CPI, “para não colocar mais gasolina”. O depoimento de Heleno foi remarcado para o dia 1º de junho. O ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também não compareceu a Câmara Legislativa do DF.

Os trabalhos

A décima primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos atos extremistas da Câmara Legislativa do Distrito Federal ouviu, nesta quinta-feira (11), o ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF coronel Fábio Augusto Vieira. Ele chefiava a corporação no dia 8 de janeiro, quando ocorreram os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília. De acordo com o depoimento do coronel, não foi realizado nenhum planejamento operacional para o dia dos ataques.

Vieira chegou acompanhado na Comissão dos advogados. Segundo o ex-comandante, que estava no cargo desde abril de 2022, o efetivo empregado no início do dia 8 de janeiro era de 440 policiais militares e ao longo do dia foi ampliado para 600 policiais. Na época, o efetivo total da Polícia Militar era de 10,7 mil policiais. "O grande problema na linha da frente do Congresso era a ausência do equipamento de proteção individual", explicou o depoente. Para ele, essa falha contribuiu para que a tropa não conseguisse conter a multidão. O ex-comandante também afirmou que a cavalaria da PMDF não foi acionada para comparecer na Esplanada no dia 8 de janeiro.

Depoimentos marcados

18 de maio: general Gustavo Henrique Dutra de Menezes (general Dutra), ex-chefe do Comando Militar do Planalto.

1º de junho: general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

17 de junho: general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI;

26 de junho: comandante-geral da PMDF, coronel Klepter Rosa Gonçalves.