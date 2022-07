Câmara vai prestar homenagem pelos 45 anos da Igreja Universal

publicidade

Nesta segunda-feira (11), às 13h, a Câmara dos Deputados realizará a "Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de 45 anos da Igreja Universal do Reino de Deus". O tributo foi proposto pelo deputado federal Aroldo Martins (Republicanos-PR).

O evento acontecerá no Plenário Ulysses Guimarães e, dentre outras autoridades e personalidades convidadas pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, estarão presentes o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, a ex-ministra Damares Alves, o Bispo da Universal Alessandro Pascoal, responsável pelo grupo Arimateia, e o presidente da Unigrejas (União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos), Bispo Eduardo Bravo.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara, os deputados federais podem se reunir em sessões solenes para realizar homenagens especiais ou recepção de grandes personalidades.

No requerimento para a homenagem, o deputado Aroldo explicou que, tendo sido fundada em 1977 "com reuniões em um coreto no Jardim do Méier, no Rio de Janeiro”, a Universal hoje “acolhe seguidores mundo afora".

Do coreto para 142 países

No dia 9 de julho de 1977, um sábado, no antigo galpão de uma funerária da Abolição, bairro da zona norte do Rio, 225 pessoas participaram da reunião inaugural da Igreja Universal do Reino de Deus. Nos dias seguintes, a Igreja passou a receber mais de 400 pessoas durante as reuniões diárias.

Em 1987, com apenas 10 anos de existência, a Universal já contava com 356 templos espalhados por 18 estados. Na década de 1990, todos os estados do Brasil já contavam com templos da Igreja.

O primeiro templo da Universal no exterior foi inaugurado em 1986, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos (EUA). Desde 2005, com a inauguração de um templo na Nova Zelândia, na Oceania, há Bispos e Pastores da Igreja realizando trabalho missionário em todos os cinco continentes habitados.

Atualmente, está presente em 142 países, o que representa mais de 70% das 195 nações do mundo, com cerca de 10,1 milhões de fiéis e simpatizantes.

A Igreja Universal também oferece ajuda humanitária a diversos segmentos marginalizados da sociedade, como pessoas em situação de rua, analfabetos, detentos e seus familiares, menores em conflito com a lei, jovens em casas de acolhimento, dentre outros. Apenas em 2022, os 17 programas sociais mantidos pela Instituição já socorreram 4,5 milhões de pessoas no Brasil e 1,1 milhão no exterior.

Desde o início da pandemia da covid-19, a Universal também mobilizou seus voluntários para ajudar no combate à fome das famílias mais atingidas pela grave crise econômica, tendo distribuído quase 53 mil toneladas de alimentos desde março de 2020.

Agenda

Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de 45 anos da Igreja Universal do Reino de Deus

Data: 11/7

Horário: 13h

Local: Plenário Ulysses Guimarães - Câmara dos Deputados - Brasília (DF)