Camilo Santana será ministro da Educação do governo Lula

O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana (PT) como ministro da Educação do novo governo. O petista também definiu que a atual governadora do Ceará, Izolda Cela, ficará na Secretaria da Educação Básica da pasta.

A decisão foi feita em reunião nesta segunda-feira (19) em Brasília. Além de Lula, estavam presentes o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas, e também a atual governadora Izolda Cela.O nome de Izolda, que era do PDT e deixou o partido este ano, não agradou uma ala do PT. Sua ligação com fundações privadas que apoiam a educação também passou a ser questionada pelo fogo amigo. Segundo fontes, Lula queria Camilo na Educação, mas o cearense preferia o Desenvolvimento Regional. Não havia, no entanto, espaço para dois do Ceará no comando de ministérios.

Presente à reunião, Izolda compreendeu a situação política e disse a interlocutores que ficou confortável na Secretaria da Educação Básica, área em que atua há décadas como secretária de Sobral (CE) e também do estado. O MEC cuida também do ensino superior e da pós graduação. Santana se junta ao time de primeiro escalão já anunciado por Lula. São eles: Fernando Haddad na Fazenda, José Múcio Monteiro na Defesa, Margareth Menezes na Cultura, Rui Costa na Casa Civil e Mauro Vieira nas Relações Exteriores.

