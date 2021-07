Candidatos do PP vencem eleições para prefeituras de Pinheiro Machado e Putinga

publicidade

O domingo foi de decisão eleitoral para duas cidades no Rio Grande do Sul. Em ambas com pleitos disputados, os candidatos do Progressistas levaram a melhor e conquistaram a principal cadeira do Executivo Municipal. Em Putinga, Paulo Lima somou 51,14% dos votos e superou Fernando Gonçalves do Santos, do PSD, com 48,86%. Em Pinheiro Machado, Ronaldo Madruga, atual prefeito em exercício, triunfou com 52,10% sobre Danúbio Fernado Vaz Peres, do PDT, com 47,90%. Os dados foram publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

Os novos prefeitos eleitos neste domingo ocuparão o cargo até o final de 2024. As eleições suplementares ocorreram pois os vencedores para os cargos de prefeito e vice-prefeito, no pleito realizado em 2020, concorreram sub-júdice e tiveram, posteriormente à data das eleições, suas candidaturas indeferidas pelo TSE.

Em Pinheiro Machado, Carlos Betiollo (PSDB) teve sua chapa impugnada em função de Lei da Ficha Limpa. Já em Putinga, Claudiomiro Cenci (PP) teve problemas no registro do partido/coligação.

