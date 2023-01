Celso Amorim é nomeado assessor-chefe da Assessoria Especial de Lula

publicidade

O ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim foi nomeado para o cargo de assessor-chefe da Assessoria Especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Almorim vai despachar no Palácio do Planalto e manter interlocução direta com o chanceler, Mauro Vieira.

A nomeação de Amorim está em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira dia.

