Com a filha, Bolsonaro participa de solenidade no Colégio Militar

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da solenidade de recepção dos novos alunos do Colégio Militar de Brasília na manhã deste sábado. O evento não estava previsto na agenda. Bolsonaro deixou o palácio da Alvorada logo cedo com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e seguiu para o colégio.

O motivo de acompanhar a solenidade é que a filha mais nova do presidente, Laura Bolsonaro, 11 anos, está ingressando na unidade. Ela está no 6º ano, e a matrícula da garota foi motivo de polêmica, pois ela não participou do processo seletivo da instituição.

Segundo o presidente, o motivo de Laura ser matriculada no Colégio Militar de Brasília é a segurança. Ele comentou sobre o tema a apoiadores em 9 de dezembro. Disse que foi criticado, mas que não se sentia seguro mesmo com os seguranças que o acompanham.

"Ela deve ir para o Colégio Militar no ano que vem, por questão de segurança. Me criticaram bastante, mas, se eu não estou seguro, imagina a minha filha? Com todo o respeito aos seguranças aqui (aponta para trás), mas não são 100% eficazes não", disse Bolsonaro a apoiadores ainda no ano passado.

