Comissão da Câmara aprova convocação do ministro da Educação

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, a convocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub. No total, o colegiado aprovou cinco requerimentos de convocação de deputados do PT, Psol, PSB e Podemos para que o ministro preste esclarecimentos aos parlamentares sobre declarações que deu. A previsão é de que o ministro seja ouvido pelo colegiado às 10h da próxima quarta-feira, 11 de dezembro.

Ao contrário de pedidos de convite, os requerimentos de convocação por comissões do Congresso tornam obrigatório o comparecimento da pessoa requerida. Entre os assuntos que ensejaram os requerimentos de convocação estão declarações dadas pelo ministro ao Jornal da Cidade Online, em 21 de novembro. Na ocasião, o ministro disse que existiam "extensas plantações de maconha" em universidades federais, além de "laboratórios de desenvolvimento de droga sintética". Outro requerimento pede explicações do ministro sobre ações como a divulgação do telefone da deputada Tábata Amaral (PDT-SP) e críticas a professores de universidades federais.

Caso o ministro não compareça e não apresente alguma jutificativa para a ausência, ele pode responder por crime de responsabilidade.