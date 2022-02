Comissão de Serviços da ALRS aprova indicação de Lorenzon para Agergs

publicidade

A Comissão de Serviços da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira, a indicação do conselheiro do Tribunal de Contas (TCE-RS) Algir Lorenzon para compor o Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). Agora, o nome deve ser avaliado pelo plenário da Casa, o que deve ocorrer após o Carnaval.

Autor do parecer favorável aprovado, o deputado Gilberto Capoani (MDB) enalteceu a trajetória acadêmica e profissional do indicado, assegurando que ele "reunia todas as qualidades necessárias" para ocupar uma vaga de conselheiro da autarquia.

Na semana anterior, Algir passou pela sabatina na comissão. Na oportunidade, destacou que os desafios da Agergs vão aumentar, em especial diante dos processos de privatizações de serviços e dos programas de concessões de rodovias, que passam a ser regulados e fiscalizados pela agência.

Com a confirmação da indicação do governo do Estado no plenário,será aberta uma vaga no TCE-RS de indicação da Assembleia. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum (MDB), é o principal cotado.