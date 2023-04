Comissão no Congresso aprova R$ 7,3 bilhões para governo bancar novo piso da enfermagem

publicidade

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira um crédito especial de R$ 7,3 bilhões no orçamento deste ano para que o Ministério da Saúde assuma o pagamento do piso salarial da enfermagem a partir de maio. O dinheiro previsto será usado para ajudar estados, municípios e o Distrito Federal a pagar o salário dos profissionais.

A proposta (PLN 5/23) também beneficia técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. A lei define que a remuneração mínimos dos enfermeiros será de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem deverão receber 70% desse valor (R$ 3.325), e os auxiliares de enfermagem e as parteiras, 50% (R$ 2.375).

O piso foi instituído em 2022 a partir da aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional e sancionado em agosto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

